Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, üst üste 3. kez dünya şampiyonu!

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonluğa ulaştı.

Kadrosunda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı milli takım, Viersen kentindeki organizasyonda finalde İsveç ile karşılaştı.

Semi Saygıner, Torbjörn Blomdahl ile yaptığı karşılaşmayı 40-29 kazandı. Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson'ı yine aynı skorla 40-29 mağlup etti.

Türkiye, 7. kez bu başarıya ulaşırken, üst üste 3. kez şampiyon oldu.