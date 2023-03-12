Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, üst üste 3. kez dünya şampiyonu!

Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir'in yer aldığı milli takım şampiyon oldu.

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, üst üste 3. kez dünya şampiyonu!

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonluğa ulaştı.

Kadrosunda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı milli takım, Viersen kentindeki organizasyonda finalde İsveç ile karşılaştı.

Semi Saygıner, Torbjörn Blomdahl ile yaptığı karşılaşmayı 40-29 kazandı. Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson'ı yine aynı skorla 40-29 mağlup etti.

Türkiye, 7. kez bu başarıya ulaşırken, üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Galatasaray tribünleri de katıldı: Statlarda '20 sene oldu' sesleri Galatasaray tribünleri de katıldı: Statlarda '20 sene oldu' sesleri
Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda
Efsane futbolcu Lineker hükümeti eleştirdi, görevinden alındı Efsane futbolcu Lineker hükümeti eleştirdi, görevinden alındı
Belçika'da futbolculara kırmızı kart vergisi geliyor Kırmızı kart vergisi geliyor
Galatasaray'da tarihi gece: Müzayedede 17 milyon 780 bin toplandı, Okan Buruk'un forması rekor fiyata satıldı Galatasaray'da tarihi gece
Fatih Portakal geri dönüyor! Yılmaz Özdil ayrıntısı dikkat çekti... Fatih Portakal geri dönüyor! Yılmaz Özdil ayrıntısı dikkat çekti...
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi
Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor: Son rakamı bu olanlar dikkat! Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor!
Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti Cumhur İttifakı, 10 puan kaybetti
Bekir Ağırdır: İktidarın kazanma olasılığının oldukça azaldığını söyleyebiliriz Bekir Ağırdır: 'İktidarın kazanma olasılığı oldukça azaldı' diyebiliriz
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek? Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek?