Galatasaray tribünleri de katıldı: Statlarda '20 sene oldu' sesleri

Türkiye seçimlere hazırlanırken; iktidara yönelik tepkiler tribünlerde artarak sürüyor.

GALATASARAY TARAFTARLARINDAN 'HÜKÜMET İSTİFA' SLOGANI

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinin hükümeti istifaya davet etmeleri gündem olmuş, iktidar tarafından tribünler hedef alınmıştı.

Bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da tribünlerden '20 sene oldu istifa' sloganları atıldı.

O anlar şöyle: