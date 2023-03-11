Galatasaray tribünleri de katıldı: Statlarda '20 sene oldu' sesleri
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray taraftarları da tribünlerden 'Hükümet istifa' sloganları attı.
Türkiye seçimlere hazırlanırken; iktidara yönelik tepkiler tribünlerde artarak sürüyor.
GALATASARAY TARAFTARLARINDAN 'HÜKÜMET İSTİFA' SLOGANI
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinin hükümeti istifaya davet etmeleri gündem olmuş, iktidar tarafından tribünler hedef alınmıştı.
Bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da tribünlerden '20 sene oldu istifa' sloganları atıldı.
O anlar şöyle:
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