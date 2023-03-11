Belçika'da futbolculara kırmızı kart vergisi geliyor

Kariyerlerini Belçika'da sürdüren futbolcuların vergi yükü, ilginç bir uygulamayla artacak. Finansal Federal Kamu Hizmeti, liglerde kırmızı kart gören futbolculardan vergi alınması için çalışma başlattı.

Belçika'da doğrudan kırmızı kart gören futbolcular, federasyonun disiplin kuruluna bin euro ceza veriyor.

Bu ödemeyi vergilendirmeyi planlayan görevliler, yasal düzenleme için kulüplerle görüştü.

Uygulama yürürlüğe girdiğinde, kırmızı kart cezaları için devlete de yüzde 30 vergi ödenecek. Belçika Hükümeti kırmızı kart vergisiyle 160 bin euroluk kaynak yaratmayı hedefliyor.