Samsunspor Evinde Rayo Vallecano'ya 3-1 Mağlup Oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, son 16 turu ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi bu skorla çeyrek final şansını zora sokarken, rövanş maçı 19 Mart'ta Madrid'de oynanacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya sahasında 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, rövanş öncesi turu zora soktu.

İspanya ekibine galibiyeti getiren golleri 15 ve 78'de Alexandre Zurawski ile 40'ta Alvaro Garcia kaydetti.

Temsilcimizin tek golü 21'de Marius Mouandilmadji'den geldi.

Samsunspor, Rayo Vallecano ile rövanş karşılaşmasını 19 Mart Perşembe günü Madrid'de oynayacak.

