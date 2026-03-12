Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Rüzgârı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11’i açıklandı. Evinden Liverpool’u 1-0’lık skorla geçen Galatasaray’dan Mario Lemina ve Ismail Jakobs listeye girmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11’i duyuruldu. Açıklanan kadroda Galatasaray’dan iki futbolcu yer aldı.

GALATASARAY’DAN İKİ İSİM

Sarı-kırmızılı ekipten Mario Lemina ve Ismail Jakobs performanslarıyla haftanın en iyi 11’i arasında gösterildi.

Galatasaray, son 16 turu ilk maçında RAMS Park’ta ağırladığı Liverpool FC’u 1-0 mağlup etmişti. Mücadelenin tek golünü atan Lemina, aynı zamanda karşılaşmanın oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.

İŞTE HAFTANIN 11’İ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Courtois (Real Madrid)

Savunma: Stanisic (Bayern Münih), Le Normand (Atletico Madrid), Andrich (Bayer Leverkusen), Jakobs (Galatasaray)

Orta saha: Lemina (Galatasaray), Valverde (Real Madrid), Brunstad Fet (Bodo/Glimt)

Hücum: Olise (Bayern Münih), Kvaratskhelia (PSG), Alvarez (Atletico Madrid)

