Trendyol Süper Lig’de 26. Hafta Heyecanı Başlıyor: İşte Haftanın Programı
Trendyol Süper Lig’de 26.haftanın heyecanı yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Haftanın dikkat çeken maçında lider Galatasaray, Başakşehir’i evinde ağırlayacak. Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe ise maç fazlasıyla puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor.
Trendyol Süper Lig’de 26.hafta maçları 13 Mart Cuma, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak.
Haftanın açılışının yapılacağı 13 Mart Cuma günü saat 20.00'de Antalyaspor ile Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalar şöyle:
13 Mart Cuma
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Mart Cumartesi
13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-Başakşehir (Ali Sami Yen)
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Akyazı)
15 Mart Pazar
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
Kaynak: AA