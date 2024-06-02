Şampiyonluk kutlamalarında mikrofon Arda Güler'de

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 15. kez kupayı müzesine götüren Real Madrid'in Cibeles Meydanı'ndaki kutlamalarına rekor katılım oldu. Arda Güler, kutlamalarda taraftara İspanyolca seslendi.

Şampiyonluk kutlamalarında mikrofon Arda Güler'de

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund'u Carvajal ve Vinicius Jr.'ın golleriyle yenerek 15. kez mutlu sona ulaştı.

İspanyol devi, bugün Cibeles Meydanı'nda kutlama yaptı. Tarihe geçen kutlamalara rekor katılım oldu. Real Madrid'in kutlamalarını yaptığı meydana 500 binden fazla taraftar geldi.

ANCELOTTI: SİZE ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUĞU TAKDİM EDİYORUM

Real Madrid'li oyuncular meydanda kupa pozu ve danslar yaptı. Teknik direktör Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldığında, "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.

Milli futbolcu, "Sevgili Madridistaslar! Biz büyük biz aileyiz, herkese teşekkür ederim" dedi.

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