Lewandovski'den Fenerbahçe hakkında flaş açıklama

Barcelona'nın yıldız santraforu Robert Lewandovski, Fenerbahçe'ye transfer iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lewandovski'den Fenerbahçe hakkında flaş açıklama

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, iddialara ilişkin konuştu.

Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Polonyalı yıldızın adı, sarı-lacivertli takımla anılıyordu. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi."

FENERBAHÇE YANITI

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewandowski, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.

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