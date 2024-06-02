Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile yollarını ayırdı: Sosyal medyadan duyurdu

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı kulübe veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile yollarını ayırdı: Sosyal medyadan duyurdu

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda etti.

"4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim."

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Rachid Ghezzal'in açıklamasının ardından Beşiktaş da sosyal medya hesabından Ghezzal için veda videosu yayınladı.

Siyah beyazlılar, "Her şey seninle güzeldi..." notunu düştü.

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