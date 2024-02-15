Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan 2 maçla son 16 turu heyecanı sürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan Lazio-Bayern Münih ve PSG-Real Sociedad maçlarıyla devam etti.

Son 16 turunda ilk sürprizi gerçekleştiren ekip Lazio oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Lazio'nun kaptanı Ciro Immobile 69. dakikada sahneye çıktı. Ciro Immobile penaltıdan kaydettiği golle Lazio'yu, Bayern Münih karşısında 1-0'lık galibiyete taşırken ikinci maç öncesi büyük avantaj elde etti.

Bayern Münih'te penaltıya sebebiyet veren Upamecano 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sacha Boey ise Lazio karşısında forma şansı bulamadı.

PSG SONRADAN AÇILDI

Gecenin bir diğer maçında PSG evinde Real Sociedad'ı konuk etti. PSG ikinci yarıda Mbappe'nin 58. ve Barcola'nın 71. dakikadaki golleriyle İspanyol ekibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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