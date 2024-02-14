Arda Güler'i yedek kulübesinde Diaz teselli etti

Real Madrid'de peş peşe yaşadığı sakatlıkları atlatıp kadroya giren ancak yedek kulübesinden bir türlü çıkamayan; Leipzig maçında oyuna giremediği için üzülen Arda Güler'i, Diaz teselli etti.

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Arda Güler'i yedek kulübesinde Diaz teselli etti

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan, ancak sakatlıklar nedeniyle aylarca kadroya giremeyen 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler şimdi de yedek kulübesinden çıkamıyor.

Transferinden aylar sonra ilk kez İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşısında forma şansı bulan Arda, antrenmanlardaki gösterdiği performansa rağmen hocası Carlo Ancelotti'den bir türlü beklediği süreyi alamadı.

Zaman zaman Ancelotti'ye tepki de gösteren genç oyuncu dün de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Leipzig'i deplasmanında kadroya girdi.

Ancak Real Madrid'in 1-0 kazandığı maçı da yedek kulübesinden izleyen Arda Güler'in morali oldukça bozuktu.

Maçın tek golünü atan Brahim Diaz, sakatlandıktan sonra tedavisinin ardından yedek kulübesinde Arda Güler'in yanına gitti. Diaz genç futbolcuyu sarılarak teselli etti.

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