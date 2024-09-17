Şampiyonlar Ligi Bugün Başlıyor! İşte Günün Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk hafta maçları bugün itibarıyla başlıyor. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

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Şampiyonlar Ligi Bugün Başlıyor! İşte Günün Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk hafta maçları bugün, yarın ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı şöyle:

17 EYLÜL SALI

• 19.45 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

• 19.45 Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

• 22.00 Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

• 22.00 Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere)

• 22.00 Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya)

• 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa)

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

• 19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

• 19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya)

• 22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya)

• 22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

• 22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya)

• 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya)

19 EYLÜL PERŞEMBE

• 19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz)

• 19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya)

• 22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

• 22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya)

• 22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)

• 22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

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