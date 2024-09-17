Manchester City'nin Yıldızı İsyan Etti: Bu Gidişle 30 Yaşında Bırakırım

Manchester City forması giyen Manuel Akanji, yoğun maç takvimine isyan etti. Akanji, "Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım" dedi.

Manchester City'nin Yıldızı İsyan Etti: Bu Gidişle 30 Yaşında Bırakırım

İngiltere’nin Premier Lig’de futbolcular yoğun maç takvimine isyan ederken, bu isyanlara bir de Manchester City’nin İsviçreli oyuncusu Manuel Akanji eklendi.

Akanji, basın mensuplarına ilişkin yaptığı açıklamada, maç programını eleştirerek, “Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım" ifadelerini kullandı.

Manchester City ie toplamda 101 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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