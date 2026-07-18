Salah Beşiktaş'a Geliyor: Tarihi Belli Oldu

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Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Mohamed Salah transferinde sona yaklaşıldığı iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldızla anlaşma sağladı. Tarafların transferi resmileştirmek için son hazırlıkları yaptığı belirtildi.

2-3 GÜNE GELECEK

Haberde, Beşiktaş yönetiminin 2-3 gün içinde Mohamed Salah'la bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atmayı hedeflediği aktarıldı.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Salah, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 10 da asist yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi