Salah Beşiktaş'a Geliyor: Tarihi Belli Oldu

Beşiktaş'ın, Mohamed Salah'la anlaşma sağladığı ve transferi resmileştirmek için geri sayıma geçtiği iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 2-3 gün içinde Mısırlı yıldızla bir araya gelerek imzaları atmayı planladığı öne sürüldü.

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Salah Beşiktaş'a Geliyor: Tarihi Belli Oldu
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Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Mohamed Salah transferinde sona yaklaşıldığı iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldızla anlaşma sağladı. Tarafların transferi resmileştirmek için son hazırlıkları yaptığı belirtildi.

Salah Beşiktaş'a Geliyor: Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

2-3 GÜNE GELECEK

Haberde, Beşiktaş yönetiminin 2-3 gün içinde Mohamed Salah'la bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atmayı hedeflediği aktarıldı.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Salah, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 10 da asist yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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