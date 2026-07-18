Aziz Yıldırım Locasını İptal Etmişti: Acun Ilıcalı Sessizliğini Bozdu, Mahkemeye Gidiyor

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Acun Ilıcalı'nın loca sözleşmesini tek taraflı feshetmesi, sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yarattı. Gündeme bomba gibi düşen bu hamlenin ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden Aziz Yıldırım yönetimine yönelik zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

'7 YIL STADA UĞRAMAYANLARDAN İLGİNÇ İCAT'

Açıklamasına Aziz Yıldırım'ın geçmişteki kulüp ilişkilerine gönderme yaparak başlayan Ilıcalı, sert ifadeler kullandı:

"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat! O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi."

'GÜCÜ ELİNE GEÇİRİNCE ŞAHSİ HIRSLARINA YENİLDİ'

Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın geçmiş divan kurulu toplantılarındaki tavırlarını hatırlatarak, "Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor" dedi, Yıldırım'ın başkanlık makamının ağırlığına yakışmayan kararlar aldığını iddia etti.

'HEDEFİM ADALET DERSİ VERMEK'

Kararı yargıya taşıyacağını net bir dille ilan eden Acun Ilıcalı, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi