2026 Dünya Kupası’nda Bir İlk! Kazanan Takıma Sürpriz Ödül

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FIFA, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde turnuva tarihine geçecek yeni bir uygulamayı duyurdu. 19 Temmuz’da ABD’nin New Jersey eyaletinde oynanacak final karşılaşmasında şampiyon olan takım, kupanın yanı sıra ilk kez özel tasarım bir yüzükle de ödüllendirilecek.

Kuzey Amerika spor kültüründe uzun yıllardır uygulanan şampiyonluk yüzüğü geleneği, böylece ilk kez FIFA Dünya Kupası’na taşınmış olacak. NBA, NFL, NHL ve MLB gibi organizasyonlarda yaygın olan bu uygulama, futbol dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Toplamda 2026 adet üretilecek yüzüklerin yalnızca 30’u şampiyon takım oyuncularına verilecek. Geri kalan 1996 adet ise lisanslı koleksiyon ürünü olarak satışa sunulacak ve futbolseverlerin ilgisine açılacak.

DEEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Yüzüklerin tasarımında ise özel detaylar dikkat çekiyor. Bir yüzünde FIFA Dünya Kupası logosu yer alırken, diğer yüzü şampiyon takıma özel olarak kişiselleştirilecek. Ayrıca her bir yüzük, kendine ait seri numarası ve orijinallik sertifikasıyla birlikte sahiplerine teslim edilecek.

Öte yandan yüzüklerin değeri de oldukça yüksek. Her birinin yaklaşık 130 bin euro değerinde olacağı belirtilirken, bu özel ödül Dünya Kupası tarihinde futbolculara sunulan en dikkat çekici koleksiyon parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi