Sakatlıktan yeni çıkan Hande Baladın, takımın en skorer ismi oldu: 'Maç ritmini yakalamak benim için önemli'

Milletler Ligi 2. haftasında ABD'ye yolculuğu sırasında sakatlık geçirdiği için yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalan Hande Baladın, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Hong-Kong'ta oynanan Türkiye-Tayland maçında, takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Son Güncelleme:
Sakatlıktan yeni çıkan Hande Baladın, takımın en skorer ismi oldu: 'Maç ritmini yakalamak benim için önemli'

2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye, Tayland'ı 3-0 yenmeyi başardı.

Maçta 14 sayı kaydeden Hande Baladın, takımın en skorer oyuncusu oldu.

Hande Baladın, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Baladın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir başlangıç oldu. Ben de uzun süre sonra tekrar sahada olabildim. Burada hedefimiz 4-4 yapmak. Saha içinde çok iyi hissetmedim ama gün geçtikçe daha iyi olacağıma inanıyorum. Maç ritmini yakalamak benim için önemli. Gün geçtikçe bunu yakakalayacağıma inanıyorum."

Filenin Sultanları fırtına gibi esmeye devam ediyor: Tayland'a set vermediFilenin Sultanları fırtına gibi esmeye devam ediyor: Tayland'a set vermediSpor

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Milletler Ligi maçları için THY ile ekonomi sınıfı uçakla ABD'ye giderken sakatlık geçiren Hande Baladın, sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığı geçen Baladın, parkeye çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı üreterek, takımın en skorer oyuncusu oldu.

Filenin Sultanları'ndan THY'ye tarifeli uçak tepkisi: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomiFilenin Sultanları'ndan THY'ye tarifeli uçak tepkisi: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomiSpor

Etiketler
Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye Hande Baladın
Son Güncelleme:
Tencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymış Tencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymış
Yaz aylarında çok daha hızlı kararıyor. Muzu 1 ay taze tutmaya yarayan yöntem Yaz aylarında çok daha hızlı kararıyor. Muzu 1 ay taze tutmaya yarayan yöntem
Filenin Sultanları fırtına gibi esmeye devam ediyor: Tayland'a set vermedi Filenin Sultanları fırtına gibi esmeye devam ediyor
Feberbahçe, Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını duyurdu Fenerbahçe, tecrübeli hoca ile yollarını ayırdı
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu