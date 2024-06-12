Sakatlıktan yeni çıkan Hande Baladın, takımın en skorer ismi oldu: 'Maç ritmini yakalamak benim için önemli'

2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye, Tayland'ı 3-0 yenmeyi başardı.

Maçta 14 sayı kaydeden Hande Baladın, takımın en skorer oyuncusu oldu.

Hande Baladın, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Baladın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir başlangıç oldu. Ben de uzun süre sonra tekrar sahada olabildim. Burada hedefimiz 4-4 yapmak. Saha içinde çok iyi hissetmedim ama gün geçtikçe daha iyi olacağıma inanıyorum. Maç ritmini yakalamak benim için önemli. Gün geçtikçe bunu yakakalayacağıma inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Milletler Ligi maçları için THY ile ekonomi sınıfı uçakla ABD'ye giderken sakatlık geçiren Hande Baladın, sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığı geçen Baladın, parkeye çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı üreterek, takımın en skorer oyuncusu oldu.