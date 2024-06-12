Feberbahçe, Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını duyurdu

Fenerbahçe Opet, başantrenör Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını duyurdu. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Lavarini ile Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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Feberbahçe, Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını duyurdu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Stefano Lavarini ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Opet, 2023-24 sezonunda görev yapan başantrenör Stefano Lavarini'ye emekleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerini başarı diledi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır.

Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini’ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Feberbahçe, Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını duyurdu - Resim : 1

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