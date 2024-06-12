İddia: Beşiktaş Altay Bayındır ile anlaştı

Beşiktaş’ın eski Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ile anlaştığı belirtildi. Altay Bayındır Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyiyordu.

İddia: Beşiktaş Altay Bayındır ile anlaştı

Manchester United'da beklediği forma şansını bulamayan millî kaleci Altay Bayındır, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü. A Spor’un haberine göre EURO 2024 sonrası resmiyet kazanması beklenen transfer için Beşiktaş'ın, 5 milyon euro bonservis ve ek olarak 3 milyon euro bonuslar içeren bir teklif sunduğu bildirildi.

Altay, daha fazla forma şansı bulabilmek için Manchester United yönetiminden ayrılmak istediğini belirtmiş ve kulüpten kolaylık gösterilmesini istemiş. İngiliz basını da bu büyük geçişin detaylarını paylaşırken, transferin sezon sonu itibarıyla resmiyete kavuşacağı belirtildi. Beşiktaş'ın, başarılı kaleciyle anlaşma sağlaması İstanbul ekibinin kalesini sağlamlaştırma adına önemli bir adım olarak görülüyor.

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