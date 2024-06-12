EURO 2024 için nefesler tutuldu: Ülkelerin şampiyonluk oranları belli oldu | Türkiye'nin oranı bakın kaç oldu?

EURO 2024’e artık sayılı günler kala ülkelerin şampiyonluk şansı oranları güncellendi.

Turnuvanın favori takımı olarak İngiltere gösterilirken, Türkiye’nin oranı ise dikkat çekti.

İngiltere'nin şampiyonluğuna 4,40 oran verilirken, ada ülkesini Fransa 4,90, Almanya ise 6,40 oran ile takip etti.

20’nin altında oran verilen diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

Portekiz - 7,5

İspanya - 8,6

İtalya - 15

Belçika - 17

Hollanda – 17

İddaa’nın Türkiye’ye verdiği oran ise 1’e 50 oldu. Bu oranla Türkiye, en düşük orana sahip 11’inci ülke oldu.

Turnuva heyecanı 14 Haziran Cuma günü ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak maçla başlayacak.