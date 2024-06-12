Fernando Santos'un yeni adresi belli oldu

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan (AFFA) yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.

Fernando Santos, son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Beşiktaş bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.