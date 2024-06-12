Livakovic Mourinho ile çalışacak olmaktan mutlu

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun Hırvatistan Milli Takım kampına yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasında, "Onunla çalışacak olmak büyük bir onur” ifadelerini kullandı.



Mourinho’ya teşekkür eden Livakovic, "Onunla çalışacak olmak büyük bir onur. O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, bundan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Habertürk’ün aktardığına göre, EURO 2024’e ilişkin de konuşan başarılı kaleci, "EURO 2024 benim üçüncü büyük turnuvam olacak. Bu önceki deneyimlerime kıyasla çok daha kolay olacak. Hazırlanması daha kolay çünkü gereksiz şeyleri daha az düşüneceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.