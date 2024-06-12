Zaniolo'ya üç talip var

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'nın gündeminde.

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Zaniolo'ya üç talip var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un "Kalmasını isterim ama İtalya’ya gidecek gibi görünüyor" dediği Nicolo Zaniolo, Atalanta’nın gündeminde.

La Gazetta Dello Sports’un haberine göre Avrupa Ligi şampiyonluğu sonra yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek İtalyan ekibi kadrosunu güçlendirmek isterken transfer alternatiflerinden birisi de Zaniolo.

Galatasaray ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu Juventus’un yanı sıra Fiorentina da istiyor.

Zaniolo geride kalan sezonda sakatlıklar nedeniyle 13 maça çıktığı Aston Villa’da 3 gol attı.

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