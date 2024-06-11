Göztepe'nin kuruluş yıl dönümü Levent Yüksel'le

14 Haziran 1925'te kurulan Göztepe Spor Kulübü, 14 Haziran Cuma günü 99. Kuruluş yıldönümünü kutluyor. Göztepe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 14 Haziran akşamı kutlamalar çerçevesinde saat 22.15'te Levent Yüksel'in de bir konser vereceği duyuruldu. Yüksel'in Güzelyalı sahilindeki konserde Göztepe tribünlerinin her maçta dilinden düşürmediği Medcezir şarkısını taraftarlarla birlikte söylemesi bekleniyor.

Öteyandan Göztepe'nin 99. kuruluş yılı kutlamalarına yüz bini aşkın taraftarın katılması ve Karataş'tan Üçkuyular'a kadar bütün sahilin meşale denizine dönüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem