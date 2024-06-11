Türkiye maçında sakatlanmıştı: Yıldız futbolcudan kötü haber

Polonya-Türkiye hazırlık maçında sakatlanan yıldız santrafor Lewandowski'den kötü haber geldi.

Türkiye maçında sakatlanmıştı: Yıldız futbolcudan kötü haber

Polonya'nın Türkiye'yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Robert Lewandowski, sakatlığı sebebiyle 33. dakikada oyundan alınmıştı.

LEWANDOWSKI, HOLLANDA MAÇINDA YOK

Yapılan tetkiklerde Lewandowski'nin biceps femoris kasında yırtık tespit edildi. Polonya Futbol Federasyonu da Lewandowski'nin EURO 2024'ün ilk maçında forma giyemeceğini bildirdi.

Polonya, EURO 2024'ün ilk maçında 16 Haziran Pazar günü saat 16:00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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