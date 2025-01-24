Sakaryaspor’dan Kadroya Bir Takviye Daha

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin açılması ile kadroya takviyelere başlayan yeşil-siyahlılar, son olarak FC Pari Nizhniy Novgorod forması giyen forvet oyuncusu Ognjen Ozegovic’i kadrosuna kattı.

BİR BUÇUK YILLIK SÖZLEŞME

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Son olarak FC Pari Nizhniy Novgorod forması giyen forvet Ognjen Ozegovic ile 1.5 senelik sözleşme imzaladık” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA