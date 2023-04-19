UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla tamamlanacak.

Tamamı yarın Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından turnuvada yarı finale kalan takımlar belirlenecek.

Çeyrek final rövanş ayağının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): (0-1)

Sevilla (İspanya)-Manchester United (İngiltere): (2-2)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Juventus (İtalya): (0-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): (1-1)

Kaynak: AA

Etiketler
futbol
İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku
Trabzonspor, yeni teknik direktörüne kavuştu Trabzonspor, yeni teknik direktörüne kavuştu
TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme
Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
ÇOK OKUNANLAR
Cüneyt Özdemir anlattı: İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar! İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar!
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor
Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı' Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı'
Selahattin Demirtaş'ın Özgür Demirtaş'a 'amca oğlu' yanıtına gelen yorumlar güldürdü Selahattin Demirtaş'ın Özgür Demirtaş'a 'amca oğlu' yanıtına gelen yorumlar güldürdü
Üç ankette çarpıcı sonuçlar: Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor