Ronaldo Emekli Oluyor... İlk Kez Tarih Verdi

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, emeklilik planına ilişkin ilk kez net bir tarih verdi. Ronaldo, Vogue dergisine verdiği röportajda, 2026-27 sezonunun futbol kariyerinin son sezonu olabileceğini söyledi.

Dünya yıldızı, "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım" ifadelerini kullandı.

Futbolu bıraktıktan sonraki yaşamına ilişkin de konuşan Ronaldo, daha fazla seyahat etmek, padel oynamak ve ailesiyle kazandıklarının tadını çıkarmak istediğini belirtti. Ronaldo, 25 yıllık kariyeri boyunca çok fazla fedakarlık yaptığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi