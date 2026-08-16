Fenerbahçe'nin Genç Yıldızına Premier Lig Kancası

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Sidiki Cherif için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Sarı-lacivertliler, 4 milyon Euro kiralama ve 18 milyon Euro bonservis ödediği Gineli golcüyle kar elde ederek vedalaşmaya yakın görünüyor.

25 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

L'Equipe'te yer alan habere göre; Coventry City, 25 milyon Euro'ya Sidiki Cherif'i renklerine bağladı. Premier Lig ekibinin 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Cherif, Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi