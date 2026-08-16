Fenerbahçe'nin Genç Yıldızına Premier Lig Kancası
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in Premier Lig ekiplerinden Coventry City'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi. Olası transferin hayat bulması halinde Fenerbahçe kasasına ciddi bir para girişi olacak.
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Sidiki Cherif için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Sarı-lacivertliler, 4 milyon Euro kiralama ve 18 milyon Euro bonservis ödediği Gineli golcüyle kar elde ederek vedalaşmaya yakın görünüyor.
25 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI
L'Equipe'te yer alan habere göre; Coventry City, 25 milyon Euro'ya Sidiki Cherif'i renklerine bağladı. Premier Lig ekibinin 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.
Cherif, Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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