Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'taki ilk yenilgisini alan Santos'a sert eleştiri: Skor 6-0 olmasın diye mi aldın?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Portekizli teknik adam Fernando Santos'un önderliğindeki ilk ve en ağır yenilgisini alan Siyah beyazlılar, rakibine deplasmanda 4-0 yenildi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçı ve Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Dilmen şunları söyledi:

"Beşiktaş taraftarına üzüldüm. Sanki sezon başı maçı gibiydi ve ben yayıncı kuruluş şaka yapıyor sandım. Eyüpspor maçı ve taraftarlar keyifliydi. Pendikspor şahane oynadı. Kusursuz bir oyun sergilediler. Sahanın en iyisi Fredrik Midtsjö'ydü. İleride de 4 atak oyuncusu ile oynadı Pendik. Şenol Güneş'li, Burak Yılmaz'lı, Rıza Çalımbay'lı, Serdar Topraktepe'li ve Fernando Santos'lu Beşiktaş hep bu oyunu oynadı. Sistemde hiç değişikliğe gitmediler. 3'lü savunmaya döneyim demediler. Beşiktaşlı futbolcuların bitik olduğunu görüyoruz. Tayyip Talha ve Zaynutdinov, Beşiktaş'ın as stoperleri olamaz. Orta sahası Demir Ege ve Tayfur Bingöl olamaz."

'BÖYLE REZALET BİR LİGDE OYNUYORUZ'

Santos'a skor 4-0 iken Necip Uysal'ı almasından dolayı tepki gösteren Dilmen, "86. dakikada Necip Uysal'ı oyuna almak Beşiktaş için vahim bir şeydir. Skor 4-0, 6-0 olmasın diye mi aldın Necip'i? Beşiktaş için travmatik bir sonuç. Pendikspor için iyi bir sonuç. Ekonomik olarak iyi olan şampiyon olur, ekonomik olarak iyi olmayan şampiyon olamaz artık böyle bir dönemdeyiz. Koskoca Beşiktaş'ın +3 averajı olur mu ya? 21 haftada 63 puan var, Beşiktaş 44 puan kaybetti. Böyle rezalet bir ligde oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem