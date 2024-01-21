Alperen Şengün maça imzasını attı: Kariyer rekorunu kırdı

ABD ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de dün Houston Rockets, Utah Jazz'i konuk etti.

Temsilcimiz Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Jazz'i uzatmada devirdi.

Milli yıldız Şengün'ün 37 sayı, 14 ribaund ile kariyer rekoru kırdığı maçta Houston, rakibini 127-126 mağlup etti.

Şengün ayrıca, 6 asist, 1 top çalma, 1 blok ve ve 14/25 saha içi isabetiyle oynadı.

Houston'da Jabari Smith 24 sayı, 10 ribaund, 1 asist; Fred VanVleet 18 sayı, 5 ribaund, 7 asist; Cam Whitmore 17 sayı, 5 ribaund, 1 asist; Dillon Brooks 7 sayı, 5 ribaund, 1 asist; Jalen Green 7 sayı, 3 ribaund, 11 asist ile oynadı.

Utah'da Jordan Clarkson 33 sayı, 12 ribaund, 4 asist; Collin Sexton 28 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Lauri Markkanen 22 sayı, 9 ribaund, 1 asist; Kris Dunn 10 sayı, 8 ribaund, 7 asist; Simone Fontecchio 10 sayı, 7 ribaund, 3 asist; John Collins 7 sayı, 6 ribaund, 3 asist ile mücadele etti.

Kaynak: Gerçek Gündem