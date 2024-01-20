Beşiktaş Pendikspor'dan fark yedi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ve Beşiktaş, Pendik Stadyumu'nda oynadı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0 kazandı. Pendikspor'un gollerini 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira attı.

Pendikspor 4. galibiyetini aldı ve puanını 19 yaptı. Beşiktaş ise bu sezon 8. yenilgisini yaşadı ve 35 puanda kaldı.