Göztepe'nin konuğu Ümraniyespor

İzmir temsilcisi Göztepe, yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Göztepe'nin konuğu Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig 19. hafta kapanış mücadelesinde Göztepe ile Ümraniyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Ümraniyespor karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligin ikinci devresine deplasmanda Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 18 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'a yenildi.

Haftaya 35 puanla 2. sırada giren Göztepe, dün Kocaelispor'un lider Eyüpspor'u yenmesiyle 3. duruma geriledi. İzmir temsilcisi, yarın sahadan galip gelmesi halinde tekrar ikinciliğe yükselip, liderle puan farkını 7'ye indirecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Göztepe Ümraniye
Beşiktaş Pendikspor'dan fark yedi Beşiktaş Pendikspor'dan fark yedi
İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı
Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı... Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı...
Hazırlıkları başlatsınlar... Şubat ayında evlilik teklifi alacak 3 burç Hazırlıkları başlatsınlar... Şubat ayında evlilik teklifi alacak 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
Tarih de verdi: 'Emekli maaşlarına ek zam yolda' 'Emekli maaşlarına ek zam yolda'
'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu 'Yaşayan Nostradamus'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! 13 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
İstanbul kulisleri: İmamoğlu ile Kurum'un yarışına iki aday daha katılacak! İmamoğlu ile Kurum'un yarışına iki aday daha katılacak!
Turgut Altınok anketleri 'beğenmedi' Turgut Altınok anketleri 'beğenmedi'