Real Madrid'in Yıldızı 3 Hafta Yok

Real Madrid'de Vinicius Junior'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid'in Yıldızı 3 Hafta Yok

İspanyol devi Real Madrid’in yıldız ismi Vinicius Junior’dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Vinicius'un; Liverpool (Şampiyonlar Ligi), Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta (Şampiyonlar Ligi) ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.

Vinicius Junior Real Madrid forması altında çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist kaydetti.

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