Real Madrid'in Yıldızı 3 Hafta Yok
Real Madrid'de Vinicius Junior'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İspanyol devi Real Madrid’in yıldız ismi Vinicius Junior’dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Vinicius'un; Liverpool (Şampiyonlar Ligi), Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta (Şampiyonlar Ligi) ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.
Vinicius Junior Real Madrid forması altında çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist kaydetti.