Barcelona, Eski Fenerbahçeli Raul Neto'yu Kadrosuna Kattı

Barcelona, 2023 yılından Fenebahçe Beko ile anlaşan ancak yazın milli takım ile yaşadığı sakatlık nedeniyle hiç forma giyemeyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile anlaşmaya vardı.

Barcelona, Eski Fenerbahçeli Raul Neto'yu Kadrosuna Kattı

EuroLeague’de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Barcelona, geçtiğimiz ay kısa rotasyonunun çok kritik bir parçasını sakatlığa kurban vermişti. Takımın tecrübeli skoreri Nico Laprovittola, diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

İspanyol basını yaşanan sakatlığın ardından Barça’nın, kariyerine Brezilya Ligi’nde Pinheiros formasıyla devam eden 32 yaşındaki oyun kurucu Raul Neto ile ilgilendiğini iddia etmişti. Buna karşın kulüp yönetimi, ekonomik gerekçeler nedeniyle bu transferin tamamlanmasına izin vermemişti.

Barcelona, Eski Fenerbahçeli Raul Neto'yu Kadrosuna Kattı - Resim : 1

RESMEN AÇIKLANDI

Aradan geçen sürenin ardından beklenen gelişme yaşandı. Barcelona, Raul Neto ile bir yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu.

FENERBAHÇE’DE TEK MAÇA BİLE ÇIKAMAMIŞTI

2023 yazında Fenerbahçe Beko’ya imza atan Neto, Brezilya Milli Takımı’nda yaşadığı ağır diz sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli formayla tek bir maça bile çıkamadan takımdan ayrılmıştı.

Barcelona, Eski Fenerbahçeli Raul Neto'yu Kadrosuna Kattı - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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