Real Madrid'den Iniesta'ya Duygulandıran Veda

Emeklilik kararı almasıyla futbol dünyasını hüzne uğratan Barcelona efsanesi Andres Iniesta için hayatı boyunca rakip olduğu Real Madrid’den duygulandıran bir mesaj geldi.

40 yaşında futbolu bırakan Iniesta için bir veda mesajı yayımlayan dev kulüp, okuyanları duygulandırdı.

Real Madrid’in Iniesta’ya veda mesajında şu ifadeler kaydedildi:

"Real Madrid Başkanı ve Yönetim Kurulu, İspanyol futbolunun ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine olan takdirlerini, hayranlıklarını ve sevgilerini göstermek istiyor. Andres Iniesta, kariyeri boyunca elde ettiği sayısız şampiyonluğun ötesinde, bu spor için çok değerli katkıda bulundu. 2010'da Güney Afrika'daki Dünya Kupası finalindeki ikonik golü, tüm İspanyol taraftarların hafızasında sonsuza dek kalacak.”

Dev kulübün paylaşımı, dakikalar içinde büyük beğeni aldı.