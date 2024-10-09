Galatasaray Avrupa'da Fırtına Gibi
Avrupa'da mücadele eden Galatasaray Daikin, Yunanistan ekibi AO Thiras'ı 3-0'la geçti. Karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim'de oynanacak.
CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turunda mücadele eden Galatasaray Daikin, evinde Yunanistan ekibi AO Thiras'ı 3-0’lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'daki Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mark Jan Wijnstra (Hollanda), Fikrat Akhundov (Azerbaycan)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)
AO Thiras: Papageorgiou, Mihaljevic, Becheva, Ogoms, Christodoulou, Mosser (Xintara, Angelopoulou, Dimitriadis)
Setler: 25-14, 25-20, 25-16
Süre: 66 dakika (21, 24, 21)
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