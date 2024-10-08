Türkiye Drag Şampiyonu Belli Oluyor

Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon şampiyonluğu için gözler Antalya'ya çevrildi.

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Türkiye Drag Şampiyonu Belli Oluyor

Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon şampiyonu Antalya'da hafta sonu yapılacak final yarışlarıyla belirlenecek.

Türkiye Motorsiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Drag Şampiyonası'nın final yarışları 12-13 Ekim tarihlerinde Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Trafik kazasında hayatını kaybeden drag sporcusu Okan Asar anısına düzenlenecek organizasyonda, Süper Street, Pro Street, Street2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart300 ve kadınlar sınıfında yarışlar yapılacak.

Türkiye Drag Şampiyonası'nın final yarışları Kepez'de 12 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Sezon şampiyonu ise 13 Ekim Pazar günü yapılacak yarışın ardından belli olacak.

Kaynak: AA

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