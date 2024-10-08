THY Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri Arasında Anlaşma

THY Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri arasında 4 yıllık işbirliği anlaşması imzalandı.

Okyanus Koleji Kemerburgaz Kampüsü’nde gerçekleştirilen imza törenine Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, THY Spor Kulübü Genel Müdürü Yavuz Kopuz, THY Voleybol Takımı Başantrenör Ze Roberto, oyuncular Roberta Ratzke ve Neriman Özsoy'un yanı sıra altyapı takım kaptanı Kardelen Kaya ile öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, işbirliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, "Kurum olarak kurulduğumuz günden bu yana eğitimin tek taraflı, sadece zihinsel gelişime dayanan bir şey olduğuna hiçbir zaman inanmadık. Her zaman bir bütün olarak hareket edilmesi gerektiğine inandık. Artık Türkiye'nin 32 noktasında yaklaşık 2 bin eğitim personeli ve 20 binin üzerinden öğrencimizle sahip olduğumuz vizyon ve tutkuyla hareket ediyoruz. İnşallah çok güzel işler yapacağız. Öğrencilerimize çok güveniyoruz. Hayallerimizin peşinden tutkuyla koşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA