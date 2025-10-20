Real'den Arda'ya Sürpriz Görev! Plan Çoktan Hazırmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid’in Getafe’yi 1-0 yendiği maçta asist yapan Arda Güler için teknik direktör Xabi Alonso önemli bir karar aldı. Marca'da yer alan habere göre genç yıldız, hem El Clasico’da Barcelona’ya hem de Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’a karşı ilk 11’de sahaya çıkacak.

İddiaya göre Getafe maçında yedek kalmasının nedeniyse Alonso’nun onu bu iki dev mücadeleye hazırlamak istemesi. Xabi Alonso'yla bu sezon 11 maçta forma şansı bulan Arda, 3 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekti.

