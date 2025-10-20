Real'den Arda'ya Sürpriz Görev! Plan Çoktan Hazırmış

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, kritik haftada yeniden sahneye çıkıyor. İddiaya göre Xabi Alonso, Arda'yı özel bir planla El Clasico'ya hazırlıyor.

Son Güncelleme:
Real'den Arda'ya Sürpriz Görev! Plan Çoktan Hazırmış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid’in Getafe’yi 1-0 yendiği maçta asist yapan Arda Güler için teknik direktör Xabi Alonso önemli bir karar aldı. Marca'da yer alan habere göre genç yıldız, hem El Clasico’da Barcelona’ya hem de Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’a karşı ilk 11’de sahaya çıkacak.

Real'den Arda'ya Sürpriz Görev! Plan Çoktan Hazırmış - Resim : 1

İddiaya göre Getafe maçında yedek kalmasının nedeniyse Alonso’nun onu bu iki dev mücadeleye hazırlamak istemesi. Xabi Alonso'yla bu sezon 11 maçta forma şansı bulan Arda, 3 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İtalya ve Fransa'da Liderler Değişti İtalya ve Fransa'da Liderler Değişti
Galatasaray’a Singo Şoku! Galatasaray’a Singo Şoku!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
CHP’li 6 Tutuklu Belediye Başkanı Hakkında Flaş Karar! CHP’li 6 Tutuklu Belediye Başkanı Hakkında Flaş Karar!
Soruşturma Bitti! İşte CHP’li Başkanlara İstenen Cezalar İşte CHP’li Başkanlara İstenen Cezalar