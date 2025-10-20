Galatasaray’a Singo Şoku!

Galatasaray’da savunmanın önemli ismi Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun ne zaman döneceği de netleşti.

Galatasaray’a Singo Şoku!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de son olarak Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyetin sevincini yaşarken sakat oyuncusu Wilfried Singo’dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların savunmadaki önemli ismi Singo, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu. Yıldız futbolcunun durumu merak edilirken, sahalara dönüş tarihi netleşti.

NE ZAMAN DÖNECEK?

A Spor’un haberine göre, Fildişili oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ve Süper Lig’de Göztepe maçlarında forma giyemeyecek. Galatasaray teknik heyeti, savunmadaki bu kritik eksik nedeniyle planlarını yeniden gözden geçiriyor. Singo’nun tedavisinin iyi ilerlediği ancak tam olarak hazır hale gelmesinin biraz zaman alacağı öğrenildi. Oyuncunun Trabzonspor derbisiyle birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Tel Aviv'deki Şiddet Maç Erteletti Tel Aviv'deki Şiddet Maç Erteletti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İtalya ve Fransa'da Liderler Değişti İtalya ve Fransa'da Liderler Değişti
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
CHP’li 6 Tutuklu Belediye Başkanı Hakkında Flaş Karar! CHP’li 6 Tutuklu Belediye Başkanı Hakkında Flaş Karar!
Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz
Soruşturma Bitti! İşte CHP’li Başkanlara İstenen Cezalar İşte CHP’li Başkanlara İstenen Cezalar