Galatasaray’a Singo Şoku!

Süper Lig’de son olarak Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyetin sevincini yaşarken sakat oyuncusu Wilfried Singo’dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların savunmadaki önemli ismi Singo, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu. Yıldız futbolcunun durumu merak edilirken, sahalara dönüş tarihi netleşti.

NE ZAMAN DÖNECEK?

A Spor’un haberine göre, Fildişili oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ve Süper Lig’de Göztepe maçlarında forma giyemeyecek. Galatasaray teknik heyeti, savunmadaki bu kritik eksik nedeniyle planlarını yeniden gözden geçiriyor. Singo’nun tedavisinin iyi ilerlediği ancak tam olarak hazır hale gelmesinin biraz zaman alacağı öğrenildi. Oyuncunun Trabzonspor derbisiyle birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi