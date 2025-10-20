İtalya ve Fransa'da Liderler Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa futbolunun kalbi, hafta sonu Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) dev maçlarla atmaya devam etti. İşte futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerdeki son gelişmeler ve puan durumu zirveleri:

LALIGA: REAL MADRİD DURDURULAMIYOR, ARDA GÜLER'DEN KRİTİK ASİST!



Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 80. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu kritik golde asisti yapan isim, Fransız yıldızla uyumu dikkat çeken milli gururumuz Arda Güler oldu. Real Madrid, 9 hafta sonunda 24 puanla liderliğini sürdürüyor.

Barcelona, milli araya Sevilla mağlubiyetiyle girmişti ancak evinde Girona'yı Pedri ve Ronald Araujo'nun golleriyle 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı (22 puan). Atletico Madrid'in Osasuna'yı 1-0 yendiği (16 puan) haftada, Getafe'de Allon Nyom ve Alejandro Sanchez'in kırmızı kart görmesi ise maçın gergin anlarıydı.

PREMIER LİG: MANCHESTER UNİTED, ANFİELD ROAD BÜYÜSÜNÜ BOZDU, ARSENAL LİDER!

Premier Lig'de haftanın en çok konuşulan maçı Liverpool - Manchester United derbisiydi. Kırmızı Şeytanlar, Ocak 2016'dan bu yana ilk kez Anfield Road'da lig maçı kazanarak (2-1) büyük bir sürprize imza attı. Son şampiyon Liverpool ise üst üste üçüncü yenilgisini alarak kötü gidişatını sürdürdü.

Londra derbisinde Fulham'a konuk olan lider Arsenal, Leandro Trossard'ın golüyle galibiyete uzandı. Manchester City, formda yıldızı Erling Haaland'ın golleriyle Everton'ı 2-0 ile geçti. Ligin 8. haftası sonunda Arsenal, 19 puanla liderliğini koruyor.

Öte yandan, Chelsea deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-0 yense de, ev sahibi ekipte Ange Postecoglou göreve gelmesinden sadece 39 gün sonra kovuldu.

SERİE A: MİLAN ZİRVENİN YENİ SAHİBİ, KENAN YILDIZ'LI JUVENTUS KAYIPLARDA!

Roma ve Napoli'nin puan kaybettiği haftada, Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun golleriyle Fiorentina'yı 2-1 yenen Milan, liderlik koltuğuna oturdu. Milan, 7 hafta sonunda topladığı 16 puanla zirvenin yeni sahibi. Inter, Napoli ve Roma 15'er puanla lider takibini sürdürüyor.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 62 dakika forma giydiği Inter, Roma deplasmanından Ange Bonny'nin golüyle kayıpsız döndü. Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ise deplasmanda Como'ya 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı.

BUNDESLIGA: BAYERN MÜNİH 7'DE 7 YAPTI, KANE COŞTURUYOR!

Bundesliga'da lider Bayern Münih, zorlu rakibi Borussia Dortmund'u evinde Harry Kane ve Michael Olise'nin golleriyle 2-1 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Bayern, 21 puanla zirvedeki yerini korurken, Leipzig 16, Stuttgart ise 15 puanla takibini sürdürdü.

Milli oyuncumuz Salih Özcan, Dortmund'da yedekler arasında yer aldı. Atakan Karazor'un takımı Stuttgart, Wolfsburg'u 3-0 yendi. Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

LİGUE 1: PSG LİDERLİĞİ KAPTIRDI, MARSİLYA ZİRVEDE!

Son şampiyon PSG, Lille'in ardından bu hafta da Strasbourg ile 3-3 berabere kalarak kritik puanlar kaybetti ve liderliği Marsilya'ya devretti. Marsilya, Mason Greenwood'un 4 gol attığı maçta La Havre'yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 18 puanla zirveye yerleşti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille, Nantes'ı deplasmanda 2-0 yendi. Ligde Marsilya'yı 17 puanlı PSG ile 16 puana sahip Strasbourg ve Lens takip ediyor.

