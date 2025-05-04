Rakip Sahaya Çıkmayınca Bayram Ettiler
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kars 36 Spor'un rakibi sahaya çıkmayınca, hükmen galip sayıldı.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kars 36 Spor, sezonun son haftasında oynanması planlanan karşılaşmada Gümüşhane Spor’un sahaya çıkmamasıyla adeta bayram etti. Kars ekibi hükmen galip sayıldı.
Rakibinin maça çıkmaması sonucu Kars 36 Spor, 3 puanı hanesine yazdırarak sezonu galibiyetle tamamladı. Alınan bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı ekip, sezonu moralli noktaladı.
Kaynak: İHA
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