60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Kazanan Belli Oldu
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabında kazanan isim Matteo Malucelli oldu.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 8. ve son etap olan Çeşme-İzmir etabı tamamlandı. Bu etabı kazanan isim DS Astana takımından Matteo Malucelli oldu.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme - İzmir etabıyla tamamlandı. Yarışın startını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.
Kaynak: İHA