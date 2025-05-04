Trabzonspor'da 2 Oyuncudan Kötü Haber

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da, Kaptan kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncusu Stefan Savic, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmanın ardından İstanbul’a hareket eden kafileye tedavileri süren Draguş, Hüseyin Türkmen, Folcarelli, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Uğurcan Çakır ve Savic’in yanı sıra kart cezalısı Malheiro yer almadı.

Kaynak: İHA