Türkiye Okçuluk Kupası’nda Kayseri’ye 4 Madalya

2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Kupası’nda Kayseri’ye 4 Madalya

30 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması’nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Derece alan sporcular ve kategorileri şöyle;

Makaralı Yay Erkekler Kategorisi
Yunus Emre Arslan - Türkiye üçüncüsü
Makaralı Yay U21 Erkekler Kategorisi
Yunus Emre Arslan - Türkiye üçüncüsü
Makaralı Yay U21 Erkek Takım Kategorisi
Yunus Emre Arslan
Onur Semi Tetik
Seyit Hasarpa - Türkiye ikincisi
Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisi
Yunus Emre Arslan
Şeyma Karakuş - Türkiye üçüncüsü

Kimlik Kontrolünden Kaçan Şoför, Polislerle Bataklığa SaplandıKimlik Kontrolünden Kaçan Şoför, Polislerle Bataklığa SaplandıYaşam

Kaza Yapan Araç Alev Topuna Döndü, Sürücüsü Kayıplara KarıştıKaza Yapan Araç Alev Topuna Döndü, Sürücüsü Kayıplara KarıştıGüncel

Kaynak: İHA

Kayserispor 6 Maçtır Yenilmiyor Kayserispor 6 Maçtır Yenilmiyor
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Solskjaer'den Beşiktaş'a Gelmesine İlişkin Samimi Açıklamalar Solskjaer Beşiktaş'a Neden Geldiğini Açıkladı
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu: Tatile Giden Akşamına Ülkesine Dönüyor Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bakan Tunç Açıkladı: Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma