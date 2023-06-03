PSG’de yaprak dökümü sürüyor: Bir yıldız daha kaydı!

İspanyol savunmacı Sergio Ramos, Fransa ekibi Paris Saint-Germain’den (PSG) sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

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PSG’de yaprak dökümü sürüyor: Bir yıldız daha kaydı!

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de forma giyen 37 yaşındaki İspanyol stoper takımıyla yarın son kez sahaya çıkacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sergio Ramos yaptığı açıklamada, "Yarın özel bir gün olacak, yarın hayatımın başka bir aşamasına veda edeceğim, Paris Saint-Germain ile vedalaşacağım. Kendinizi evinizde hissedebileceğiniz kaç yer var bilmiyorum ama hiç şüphesiz PSG, taraftarları ve Paris benim için onlardan biri oldu" ifadelerini kullandı.

PSG'DE 57 MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Real Madrid’den, Paris Saint-Germain’e transfer olan Sergio Ramos Paris ekibinde 2 sezonda toplam 57 maça çıkarken 5 gol kaydetti. İspanyol savunmacı 2 Fransa şampiyonluğu ve 1 de Fransa Süper Kupası kazandı.

PSG’de yaprak dökümü sürüyor: Bir yıldız daha kaydı! - Resim : 1
Sergio Ramos

MESSİ DE AYRILMIŞTI

Öte yandan Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını söylemişti.

PSG’de yaprak dökümü sürüyor: Bir yıldız daha kaydı! - Resim : 2
Lionel Messi

Kaynak: Gerçek Gündem

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