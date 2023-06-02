Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile anlaşma sağladı.

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Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.

Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.

Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: AA

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