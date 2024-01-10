PSG, Sacha Boey'in peşinde
Transferde Sacha Boey, dünya devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey için Fransa Ligue 1 ekibi PSG teklif hazırlığı yapıyor.
Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, için Fransa'dan teklif gelebilir.
PSG DEVREDE
Paris Saint Germain, sarı-kırmızılılara resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. Premier Lig ekiplerinden Arsenal de Boey'u yakından takip ediyor.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki sağ bek için kabul edebileceği bonservis bedeli 25 milyon Euro olacak.
Sacha Boey, tüm kulvarlarda 29 maçta forma giydi ve 2 gollük performans sergiledi.