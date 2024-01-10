Galatasaray Sivas'a Sacha Boey'siz gitti

Galatasaray'da kart cezası biten Sacha Boey, Sivas'a götürülmedi. Fransız oyuncu İstanbul'da kaldı.

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Galatasaray Sivas'a Sacha Boey'siz gitti

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da 7 isim Sivasspor maçında oynayamayacak. Sakatlığı devam eden Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira'nın yanı sıra Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemeyecek. Son olarak Konyaspor maçında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz da İstanbul'da kaldı.

Fenerbahçe maçında gördüğü kart nedeniyle Konyaspor maçını kaçıran Sacha Boey, Sivasspor maçında da olmayacak.

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